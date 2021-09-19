Турнир с бай-ином 2 500 гривен собрал поле из 509 входов, за шестизначные призовые боролся и виновник торжества Глеб Тремзин. Эксперт, впрочем, сложил оружие незадолго до ITM, заняв 102 место.

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Ценный нокаут оформил игрок с ником "andrejbublik", который за выбивание "ti0373" получил мгновенное вознаграждение в 5 000 турнирных гривен. В призовую зону, наконец, попали 60 лучших спортсменов, а представители топ-9 гарантировали себе уже 5-значные выплаты.



Глеб "ti0373" Тремзин / PokerMatch

Среди них чемпион первого турнира Tremzin's Million PKO "charox", которому на этот раз суждено было стать баббл-боем финального стола. После вылета трех игроков, квинтет финалистов заключил соглашение, по итогам которого титул достался игроку Ростиславу "tahgem" из Тернополя (89,787 грн + 48,914 грн КО).

С ощутимой финансовой пользой почти 6 с половиной часов провел и титулованный регуляр Валерий Скударь "markovich". Украинец, который недавно отпраздновал свой 74 день рождения, получил 89 459 + 29 882 KO гривен за второе место.