Майкл Адамо спершу розім'явся у передостанньому турнірі серії Poker Masters, де вибив усіх опонентів за фінальним столом і виграв 680 тисяч доларів. У Main Event безжальний канадець продовжив переможний наступ і збільшив суму виграних призових майже удвічі.

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Головний турнір Poker Masters із бай-іном 100 тисяч доларів зібрав 29 входів. Таким чином учасники боролися за призовий фонд у розмірі майже 3 мільйони. За фінальним столом зустрілись багато відомих імен: Алекс Фоксен, Микита Бодяковський, Стенлі Танг і Нік Петранджело. Саме від підсумкового місця Майкла Адамо залежала доля фіолетового піджака і додаткових 50 тисяч доларів.

У підсумку, канадець просто не залишив жодних шансів суперникам. Трохи більше ніж півгодини Адамо вистачило, щоб вийти у хедз-ап з колосальною перевагою над Петранджело. Топ-2 вже гарантували йому фіолетовий піджак. Повісивши його на спинку свого стільця, Майкл взявся за дуель, яка тривала всього 5 роздач. Примітно, що виграш у понад мільйон доларів йому принесла рука 7-3 різномастеві.

Зараз відчуваю лише полегшення. Зазвичай, я не дуже добре сплю під час таких турнірів, тому моя головна мета після перемоги – просто відіспатися. Впевнений, що разом із полегшенням згодом прийде радість, – прокоментував успішне завершення серії Майкл Адамо.

За останні два дні на серії Poker Masters Адамо заробив 1 840 000 доларів і 808 балів для лідерборду, що дозволило йому здобути впевнену перемогу в боротьбі за фіолетовий піджак.