Маэстро снова на вершине: Стивен Чидвик уверенно выиграл титул Poker Masters

Все ближе развязка хайроллерской серии Poker Masters, которая проходит в рамках престижного PokerGO Tour. В надежде выиграть фирменный "фиолетовый пиджак" съехались сильнейшие покеристы планеты.

Финальный стол турнира №8 с бай-ином 25 000 долларов прошел под полной доминацией Стивена Чидвика. Британский профессионал покерист начинал игру за финальным столом, имея в стеке более половины всех фишек. Чидвик ни на мгновение не дал усомниться в своих намерениях выиграть очередной трофей.

Читайте также "Крестный отец" покера и молодой гений: самые влиятельные люди в мире покера

Британскому покер-про хватило полутора часов, чтобы завершить турнир победой. Это при том, что противостояли ему мастера турнирного покера Чино Рим, Даррен Элиас, Алекс Фоксен, и Сэм Соверел. Казалось, что в хедз-апе с Соверелом возможна интрига. Соперник уступал по фишкам приблизительно 1 к 8. Американец сумел пару раз удвоиться, но в итоге все равно проиграл.

Результаты Poker Masters Event #8:

Стивен Чидвик – 400 000 долларов Сэм Соверел – 262 500 долларов Алекс Фоксен – 175 000 долларов Крис Брюэр – 125 000 долларов Даррен Элиас – 100 000 долларов Чино Рим – 75 000 долларов

В борьбе за "фиолетовый пиджак" Чино Рим вновь поменялся местами с Рен Лином, а лидирует в лидерборде Poker Masters литовская сенсация Владас Тамашаушкас