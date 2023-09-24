Маестро знову на вершині: Стівен Чідвік впевнено виграв титул Poker Masters

Дедалі ближче розв'язка хайролерської серії Poker Masters, яка відбувається у межах престижного PokerGO Tour. Поборотися за фірмовий "фіолетовий піджак" з'їхалися найсильніші покеристи планети.

Фінальний стіл турніру №8 із бай-іном 25 000 доларів пройшов під повною домінацією Стівена Чідвіка. Британський професіонал розпочинав гру за фінальним столом, маючи у стеку більш ніж половину всіх фішок.

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Британському покер-про вистачило півтори години, щоб завершити турнір перемогою. Це при тому, що протистояли йому майстри турнірного покеру Чино Рим, Даррен Еліас, Алекс Фоксен і Сем Соверел. У хедз-апі з останнім могла виникнути інтрига. Соверел поступався за фішками приблизно 1 до 8. Йому вдалося кілька разів подвоїтися, проте у підсумку американець все одно програв.

Результати Poker Masters Event #8:

Стівен Чідвік – 400 000 доларів Сем Соверел – 262 500 доларів Алекс Фоксен – 175 000 доларів Кріс Брюер – 125 000 доларів Даррен Еліас – 100 000 доларів Чино Рім – 75 000 доларів

У боротьбі за "фіолетовий піджак" Чино Рім знову помінявся місцями з Рен Ліном, а лідирує у лідерборді Poker Masters литовська сенсація Владас Тамашаушкас.