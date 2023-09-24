Лідером рейтингу є Дойл Брансон. "Хрещений батько" покеру та дворазовий чемпіон Main Event WSOP відомий не тільки як успішний гравець, але і як автор книги "Супер Система", яку вважають покерною Біблією. Важко переоцінити внесок у розвиток покеру, який зробив Дойл Брансон.

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Другий номер рейтингу – Даніель Негреану. Він продовжує колекціонувати різноманітні титули, виступати на Світовій серії покеру та грати онлайн Негреану не втомлюється популяризувати свою улюблену гру, залишаючись одним із найвідоміших покеристів у світі.

Даніель Негреану / Фото masterclass.com

Філ Айві – також представник старої школи покеру, який заслужено знаходиться у рейтингу РokerTube. Він відомий своїми визначними результатами як у турнірах, так і в кеш-іграх, а також агресивним стилем і здатністю читати опонентів. За останні 20 років Філ Айві навіть зовнішньо особливо не змінився.

Також у рейтингу РokerTube Джонні Мосс. Переможець першого Main Event WSOP 1970 року по праву вважається одним із найвеличніших гравців усіх часів. Відомий своїм змагальним характером та майстерністю. Саме Джонні Мосс одним із перших потрапив до Зали покерної слави.

Джонні Мосс / Фото wsop.com

Стю Ангер назавжди залишиться молодою легендою покеру. Саме він закриває рейтинг РokerTube. На думку багатьох професіоналів цей хлопець був найталановитішим гравцем, який коли-небудь сідав за покерний стіл. Стю Ангер встиг завоювати 5 браслетів WSOP і при цьому й досі залишається єдиним, кому вдалося тричі виграти Головну подію (1980, 1981, 1997). За свої досягнення у 2001 році його внесли до Зали покерної слави.