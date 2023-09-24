Лидером рейтинга является Дойл Брансон. "Крестный отец" покера и двукратный чемпион Main Event WSOP известен не только как успешный игрок, но и как автор книги "Супер Система", ставшую покерной Библией. Трудно переоценить вклад, который Дойл Брансон внес в развитие покера.

Читайте также Цинический мошенник: назвал себя онкобольным, чтобы выдурить деньги на WSOP

Второй номер рейтинга – Даниэль Негреану. Он продолжает коллекционировать различные титулы, выступать на Мировой серии покера и появляться в онлайне. Негреану не устает популяризировать свою любимую игру, оставаясь одним из самых известных покеристов в мире.

Даниэль Негреану / Фото masterclass.com

Фил Айви – также представитель старой школы покера, который по праву находится в рейтинге. Он известен своими достопримечательностями как в турнирах, так и в кэш-играх, а также агрессивным стилем и способностью читать оппонентов. За последние 20 лет Фил Айви даже внешне особо не изменился.

Также в рейтинге PokerTube Джонни Мосс. Победитель первого Main Event WSOP 1970 года по праву считается одним из величайших игроков всех времен. Он запомнился своим соревновательным духом и мастерством. Именно Джонни Мосс одним из первых попал в Зал покерной славы.

Джонни Мосс / Фото wsop.com

Стю Ангер навсегда останется молодой покерной легендой. Именно он закрывает рейтинг PokerTube. По мнению многих профессионалов этот парень был самым талантливым игроком, который когда-либо садился за покерный стол. Стю Ангер успел завоевать 5 браслетов WSOP, но при этом он до сих пор остается единственным в истории, кому удалось трижды выиграть Главное событие (1980, 1981, 1997). За свои достижения в 2001 году американец был внесен в Зал покерной славы.