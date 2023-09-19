На серии Poker Masters-2023 появился новый герой. До начала этих соревнований литовского покериста Владаса Тамашаускаса немногие знали за пределами родины. В Лас-Вегасе он получил статус суперзвезды буквально за считанные дни.

Читайте также "Тигр" украинского покера: Андрей Новак положил в коллекцию титул Online Super Series XL

Литовец отличился в трёх стартовых турнирах на серии PGT Poker Masters. Дважды он стал чемпионом, в одном событии занял 6 место, при этом в сумме заработав более 500 000 долларов. Каждый из этих турниров был с одинаковым бай-ином в размере 10 000 долларов и собирал от 87 до 114 входов.

За столами Тамашаускасу противостояли такие сильные соперники как Алекс Фоксен, Эрик Сайдел, Ченс Корнут, Даррен Элиас и другие известные покер-про. Чтобы заработать свои пол миллиона долларов, литовцу понадобилось всего 4 дня.

Владас Тамашаускас играет в живых турнирах с 2015 года, но "прорвало" его только с конца прошлого года. До побед на PokerGO Tour он побывал за финальными столами других больших европейских серий – WSOPE и EPT.

Теперь Владас Тамашаускас имеет очень высокие шансы на победу в лидерборде Poker Masters-2023. Победителю вручат дополнительно 50 000 долларов и подарят стильный фиолетовый пиджак от PokerGO Tour.