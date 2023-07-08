В этом году в турнире Main Event WSOP сыграли 9 538 участников. Официально рекорд был установлен ещё в день 1D. Тогда организаторы озвучили, что новый чемпион мира по покеру получит 12 000 000 долларов.

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В третий день Главного события пробились более 1 900 игроков. Среди них есть украинцы, претендующие на часть призового фонда от общей суммы более 90 000 000 долларов. Приятно отметить, что в топ-50 чип-каунта идет опытный профессионал из Украины Игорь Ярошевский.

Также с хорошими стеками игру продолжат Станислав Галатенко, Ярослав Огульчанский и Ренат Богданов. Попытаются улучшить свои позиции Алексей Евченко, Денис Шафиков, Станислав Уродливченко, Игорь Котик, Алексей Кравчук и Владимир Дрокин.

Перед стартом третьего дня Main Event WSOP лидирует британец Кристофер Браммер. Продолжает сражаться в турнире известный аргентинский футболист Серхио Агуэро, который уже зарекомендовал себя как сильный покерист.

Серхио Агуэро / Фото PokerNews