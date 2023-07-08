Цього року в турнірі Main Event WSOP зіграли 9 538 учасників. Офіційно рекорд було встановлено ще протягом дня 1D. Тоді організатори й озвучили, що новий чемпіон світу з покеру отримає 12 000 000 доларів.

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У третій день Головної події пробилися понад 1 900 гравців. Серед них є українці, які претендують на частину призового фонду від загальної суми понад 90 000 000 доларів. Приємно відзначити, що у 50 кращих у чип-каунті йде досвідчений професіонал з України Ігор Ярошевський.

Також хороші стеки мають Станіслав Галатенко, Ярослав Огульчанський та Ренат Богданов. Намагатимуться покращити свої позиції Олексій Євченко, Денис Шафіков, Станіслав Уродливченко, Ігор Котик, Олексій Кравчук та Володимир Дрокін.

Лідирує перед стартом третього дня Main Event WSOP лідирує британець Крістофер Браммер. Продовжує змагатися у турнірі відомий футболіст Серхіо Агуеро, який вже зарекомендував себе як сильний покерист.

Серхіо Агуеро / Фото PokerNews