Цьогоріч Філ Хельмут заздалегідь проанонсував свій образ для турніру Main Event. Рекордсмен за кількістю виграних браслетів Світової серії покеру перетворився на героя фільму "Видатний шоумен", в якому головну роль зіграв Г'ю Джекман.

Читайте також Світовий рекорд: іспанський покерист провів 48 годин без перерви за грою в онлайні

Супроводжував "Білого мага" інший епатажний гравець Ден Кейтс, який приміряв на себе не менш цікавий образ – легендарного "Короля Лева". Слідом за ними вийшли 17 дівчат – відповідно до числа виграних браслетів Хельмута у турнірах WSOP.

Гра по-різному склалась для двох шоуменів. Ден Кейтс вилетів, а от Філ Хельмут продовжуватиме боротися за свою третю перемогу на Main Event WSOP. У Головній події вже встановлено новий рекорд відвідуваності. В усіх стартових днях турніру зіграли 9 337 учасників.

Також сьогодні Юджин Калден офіційно став найбільш віковим гравцем на Main Event WSOP. Дідусь з Флориди зіграв у турнірі у віці 100 років. Реєстрація у Головну подію Світової серії покеру залишається відкритою до старту Day2. Переможець турніру отримає понад 12 000 000 доларів.