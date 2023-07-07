В этом году Фил Хельмут заранее анонсировал свой будущий образ для турнира Main Event WSOP. Рекордсмен по количеству выигранных браслетов Мировой серии покера превратился в героя фильма "Величайший шоумен", в котором главную роль сыграл Хью Джекман.

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Сопровождал "Белого мага" другой эпатажный покерист Дэн Кейтс, который выбрал для себя не менее интересный наряд – легендарного "Короля Льва". Следом за ними вышли 17 девушек – соответствуя числу выигранных браслетов Хельмута на WSOP.

Игра сложилась для двух шоуменов по-разному. Дэн Кейтс вылетел, а вот Фил Хельмут продолжит сражаться за свой третий браслет Main Event WSOP. В Главном событии уже установлен новый рекорд посещаемости. Во всех стартовых днях турнира сыграли 9 337 участников.

Также сегодня Юджин Калден официально стал самым возрастным участником Main Event WSOP. Дедушка из Флориды играл в турнире в возрасте 100 лет. Регистрация в Главное событие Мировой серии покера остаётся открытой до старта Day2. Победитель турнира получит более 12 000 000 долларов.