Магнуса Карлсена считают лучшим шахматистом всех времен. Однако сейчас 32-летний гроссмейстер посещает другие соревнования – покерные. В прошлом месяце пока его бывшие конкуренты боролись за статус нового лидера в мире шахмат, норвежец готовился к поездке на побережье Средиземного моря.

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Там проходила престижная серия покера EPT Monte Carlo. Карлсен присоединился к участникам Главного события, где сумел показать свой лучший результат. В турнире было более 1 000 игроков со всего мира. Магнус занял 63 место и оформил покерный бест-кэш – 15 000 долларов.

Магнус Карлсен / Фото thestatesman.com

Теперь появление Магнуса Карлсена ожидается на Мировой серии покера, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе. В прошлом году он уже посещал WSOP. Высокая вероятность, что приедет на фестиваль и в этот раз. В своем интервью норвежец в очередной раз намекнул о любви к покеру.

В шахматах есть точная информация, но тем не менее вы принимаете много решений, основываясь, например, на несовершенных расчётах. В этом смысле шахматы очень похожи на покер, – сказал Карлсен.

Норвежского вундеркинда воспринимают серьёзно в покерных кругах. Немало примеров, когда шахматистам быстро удавалось добиться высот в покере. Карлсен лишь это подтвердил, заявив, что новый чемпион мира Дин Лижэнь сможет стать хорошим покеристом.

Шахматисты Магнус Карлсен и Александра Ботез на покерном шоу / Фото insider.com

После разговора с ним я узнал, что Лижэнь хорошо просчитывает все ходы и варианты. Он разбирается в математике. Я уверен, что Дин мог бы стать звездой покера, – сказал Карлсен.

Пока что Магнус Карлсен очень осторожно высказывается касаемо профессиональной карьеры покериста. Он делает только первые шаги. Возможно, нынешняя Мировая серия покера в Лас-Вегасе подтвердит серьёзность его намерений сменять профессиональную спортивную дисциплину.