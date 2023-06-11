Покерная документалистика активно пополняется новыми работами. Не так давно появились "Мечтатели" и "Взлёт и падение покерной мечты". В нашем материале ещё два документальных фильма, совершенно разные по жанру и стилю.

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"10 for 10" (2015)

Шведский покерист Мартин Якобсон в 2014 году отобрался на Главное событие WSOP через онлайн-сателлит. Перед неопытным игроком стоял выбор – забрать стоимость пакета деньгами или поехать в Лас-Вегас. В итоге его история напомнила успех Криса Манимейкера.

Якобсон стал чемпионом мира. Фильм "10 for 10" полностью посвящён событиям этого турнира. В последствии шведский покерист стал профессионалом и на данный момент выиграл в живых турнирах более 17 700 000 долларов.

"Акула покера" ("Shark Out of Water", 2008)

Приятели Бобби и Эйб проводят много времени, играя в покер. В первой половине фильма один из них сражается за столом с самым титулованным игроков WSOP Филом Хельмутом.

Во второй половине Бобби приходит в гости к Эйбу и разгорается скандал. Жена друга против пристрастия мужа к карточной игре. Фильм "Акула покера" заставляет зрителей задуматься. Покер – это азартная игра или нет? И как объяснить семье, что это не лудомания.