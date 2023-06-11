Покерна документалістика активно поповнюється новими роботами. Не так давно з'явилися "Мрійники" і "Зліт та падіння покерної мрії". У нашому матеріалі ще два документальних фільми, які відрізняються за стилем та жанром.

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"10 for 10" (2015)

Шведський покерист Мартін Якобсон у 2014 році відібрався на Головну подію WSOP через онлайн-сателіт. Перед недосвідченим гравцем стояв вибір – забрати вартість пакета грошима чи їхати до Лас-Вегасу. У підсумку його історія нагадала успіх Кріса Манімейкера.

Якобсон став чемпіоном світу. Фільм "10 for 10" повністю присвячений подіям того турніру. У майбутньому шведський покерист став професіоналом і на даний час виграв у живих турнірах понад 17 700 000 доларів.

"Акула покеру" ("Shark Out of Water", 2008)

Приятелі Боббі та Ейб проводять багато часу, граючи у покер. У першій половині фільму один із них змагається за столом із найтитулованішим гравцем WSOP Філом Хельмутом.

У другій половині Боббі приходить у гості до Ейба і трапляється скандал. Дружина Ейба не підтримує вибір свого чоловіка. Фільм "Акула покеру" змушує глядачів замислитись. Покер – це азартна гра чи ні? І як пояснити родині, що це не лудоманія.