З 2020 року організатори вирішили додавати у Зал слави покеру одну людину, хоча до цього десятиліттями таке право отримували одразу двоє представників індустрії. Тому потрапити у Poker Hall of Fame стало набагато складніше.

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Спочатку номінантів на включення до Зали слави пропонують звичайні вболівальники та фанати на сайті WSOP. До кандидатів є кілька обов'язкових вимог. Покерист повинен грати у дорогих турнірах, зробити істотний внесок в індустрію та бути не молодшим 40 років.

Цього року найвищі шанси потрапити у Poker Hall of Fame мають Джош Ар'є, Майк Матусов, Бертран Гроспельє, Майкл Мізрахі, Норман Чад, Брайан Раст, Метт Севідж та Ісай Шейнберг.

Голосування вболівальників на сайті WSOP триватиме до 18 червня. Потім оберуть 10 учасників, які отримали найбільшу кількість голосів і серед них чинні члени покерної Зали слави визначать одного переможця.