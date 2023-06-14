Магнуса Карлсена вважають найкращим шахістом усіх часів. Проте зараз 32-річний гросмейстер відвідує інші змагання – покерні. У минулому місяці поки його колишні конкуренти змагалися за статус нового лідера у світі шахів, норвежець готувався до поїздки на узбережжя Середземного моря.

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Там відбувалася престижна покерна серія EPT Monte Carlo. Магнус приєднався до учасників Головної події, де зумів показати свій найкращий результат. У турнірі було понад 1 000 гравців з усього світу. Карлсен посів 63 місце, оформивши покерний бест-кеш – 15 000 доларів.

Магнус Карлсен / Фото thestatesman.com

Тепер очікується поява Магнуса Карлсена на Світовій серії покеру, яка вже триває у Лас-Вегасі. Торік він відвідував WSOP. Висока ймовірність, що цього разу знову завітає на змагання. В інтерв'ю норвежець вкотре натякнув про любов до покеру.

У шахах є точна інформація, проте доводиться приймати багато рішень, ґрунтуючись, наприклад, на недосконалих розрахунках. У цьому сенсі шахи дуже схожі на покер, – сказав Карлсен.

Норвезького вундеркінда вже сприймають серйозно у покерному світі. Чимало прикладів, коли шахісти швидко досягали результатів у покері. Карлсен лише підтвердив це, коли заявив, що новий чемпіон світу Дін Ліжень теж матиме шанси на успіх у покері.

Шахісти Магнус Карлсен та Александра Ботез на покерному шоу / Фото insider.com

Після розмови з ним я дізнався, що Ліжень гарно прораховує всі ходи та варіанти. Він розуміється на математиці. Я впевнений, що Дін міг би стати зіркою покеру, – розповів Карлсен.

Щодо професійної кар'єри покериста, Магнус Карлсен поки що висловлюється доволі обережно. Він робить лише перші кроки у покері. Можливо, якраз нинішня Світова серія у Лас-Вегасі підтвердить серйозність його намірів поміняти спортивну дисципліну.