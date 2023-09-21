Какой подарок будет идеальным для профессионального игрока в покер? Ответ на этот вопрос знает американец Эндрю Лихтенбергер. В свой 36-й день рождения он выиграл турнир Poker Masters.

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Эта престижная серия проводится в рамках PokerGO Tour в Лас-Вегасе. Традиционно в ней соревнуются сильнейшие хайроллеры со всего мира. Эндрю Лихтенбергер вышел за финальный стол с 4-м стеком, но продемонстрировал терпение, когда карты не заходили, а также мастерство в олл-инах.

За финальным столом Эндрю Лихтенбергеру встретился с чемпионом мира-2022 Кораем Альдемиром, однако никто не сумел остановить именинника. Американец получил прекрасный подарок ко дню рождения, выиграв 204 000 долларов. В общей сложности в турнире с бай-ином 10 000 долларов было 85 участников.

Серия Poker Masters продлится до 26 сентября. По итогам 10 турниров определится победитель лидерборда, который дополнительно получит 50 000 долларов и фирменный фиолетовый пиджак. Сейчас лидером является сенсационный покерист из Литвы Владас Тамашаушкас.