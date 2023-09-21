Когда девушке было 16 лет, она заполнила анкету для международной организации, который ведет реестр костного мозга (DKMS). Недавно Моника получила ответ: ей сообщили, что нашелся пациент с лейкемией, готовый принять ее костный мозг.

Читайте также В 2024 году выпустят коллекционные карточки с самыми популярными покеристами мира

Сначала девушка разволновалась. Однако, получив консультацию, она успокоилась и согласилась на операцию. Дополнительной причиной стало еще и то, что у Моники была соседка с лейкемией, которая не нашла донора и умерла.

Оказалось, все не так ужасно. Операция проводится под полной анестезией, у тебя просто берут костный мозг с помощью специальной иголки, а потом ты можешь спокойно идти домой. Риски не слишком высоки, – написала Моника Жукович.

Также покеристка выразила надежду, что познакомится со своим реципиентом, если все пройдет хорошо. Она написала своим подписчикам, что будет держать их в курсе дела. Следить за Моникой можно через ее страницы в инстаграме и твиттере.

Моника Жукович / Фото acrpoker.eu

Моника Жукович играет в онлайне под ником "HeyMonia". Она заинтересовалась покером, когда студенткой изучала фармакологию. Ее вдохновила история подруги, которая сделала успешную карьеру. Поэтому девушка тоже решила воплотить свое хобби в мечту. В живых турнирах польская покеристка выиграла более 163 000 долларов.