Коли дівчині було 16 років, вона заповнила анкету для міжнародної організації, яка веде реєстр кісткового мозку (DKMS). Нещодавно Моніка отримала відповідь. Їй повідомили, що знайшовся пацієнт з лейкемією, який готовий прийняти її кістковий мозок.

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Спочатку дівчина розхвилювалася. Проте, отримавши консультацію, вона заспокоїлася та дала згоду на операцію. Додатковою причиною стало ще й те, що Моніка мала сусідку з лейкемією, яка не знайшла донора та померла.

Виявилося, все не так страшно. Операція проводиться під повною анестезією, у тебе просто беруть кістковий мозок за допомогою спеціального пристрою, а потім ти можеш спокійно йти додому. Ризики не надто високі, – написала Моніка Жукович.

Також покеристка висловила сподівання познайомитися зі своїм реципієнтом, якщо все пройде добре. Вона написала своїм підписникам, що буде тримати їх у курсі. Стежити за Монікою можна через її сторінки в інстаграмі та твіттері.

Моніка Жукович / Фото acrpoker.eu

Моніка Жукович грає в онлайні під ніком "HeyMonia". Вона зацікавилася покером ще коли студенткою вивчала фармакологію. Її надихнула історія подруги, яка зробила успішну кар'єру, тому дівчина вирішила й сама втілити своє хобі у мрію. У живих турнірах польська покеристка загалом виграла понад 163 000 доларів.