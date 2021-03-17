Представитель Южной Кореи Сан Джу Хьюн выиграл уже второй крупный живой турнир в году.

Парень стал чемпионом соревнования The Wynn Spring Classic в Лас-Вегасе. Бай-ин в игру стоил 3,5 тысячи долларов, что не помешало собрать 614 входов. Призовой фонд составил почти два миллиона баксов!

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Кроме чемпионского титула Сан Джу Хьюн забрал домой 323,4 тысячи "зеленых"! Это самый большой выигрыш в его карьере.

Интересно, что полтора месяца назад кореец уже устанавливал собственный рекорд. Тогда он ликовал в турнире DeepStacks Venetian и заработал 208,3 тысячи долларов. Эти соревнования также проходили в Лас-Вегасе.

За три месяца 2021 года Сан Джу Хьюн выиграл больше денег, чем за всю покерную карьеру до того. Более того, если говорить исключительно о живых турнирах, то он претендует на звание самого успешного игрока года.

Если Сан Джу не сбросит обороты, то по крайней мере на статус Открытие года будет претендовать точно.