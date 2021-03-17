Представник Південної Кореї Сан Джу Хьюн виграв уже другий великий живий турнір у році.

Хлопець став чемпіоном змагання The Wynn Spring Classic у Лас-Вегасі. Бай-ін у гру коштував 3,5 тисячі доларів, що не завадило назбирати 614 входів. Призовий фонд склав майже два мільйони баксів!

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Окрім чемпіонського титулу Сан Джу Хьюн забрав додому 323,4 тисячі "зелених"! Це найбільший виграш у його кар’єрі.

Цікаво, що півтора місяці тому кореєць уже встановлював власний рекорд. Тоді він тріумфував у турнірі DeepStacks Venetian і заробив 208,3 тисячі доларів. Ці змагання також відбувалися в Лас-Вегасі.

За три місяці 2021 року Сан Джу Хьюн виграв більше грошей, ніж за всю покерну кар’єру до того. Ба більше, якщо говорити винятково про живі турніри, то він претендує на звання найуспішнішого гравця року.

Якщо Сан Джу не скине обертів, то принаймні на статус Відкриття року претендуватиме точно.