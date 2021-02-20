Живой покер хоть понемногу и оправляется от пандемии, но на действительно крупные турниры ближайшие несколько месяцев надеяться не стоит. Поэтому все лучшие игроки планеты продолжают выяснять отношения за виртуальными столами.

Очередной заметный турнир хайроллеров в онлайне собрал 56 участников, которые заплатили бай-ин 5 200 долларов. Об уровне соревнований говорит уже тот факт, что со статусом баббл-боя пришлось смириться звездному Сэму Гринвуду, у которого за спиной более 22 млн долларов карьерных выигрышей. Он вылетел десятым.

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Девятка финалистов, впрочем, даже без Гринвуда получилась действительно звездной: Дэвид Питерс, Стив О'Двайер, Стивен Чидвик, Джастин Бономо, Элио Фокс, Тимоти Адамс …

Именно двое последних разыграли между собой титул в хедз-апе. А лучшим из лучших в итоге стал Тимоти Адамс. Канадец, который входит в топ-20 самых успешных турнирных игроков в истории, пополнил свой банкролл еще на почти 80 тысяч долларов. Элио Фокс за второе место получил 67 тысяч.