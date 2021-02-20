Живий покер хоч потроху і оговтується від пандемії, та на дійсно великі турніри найближчі кілька місяців сподіватися не варто. Тож усі найкращі гравці планети продовжують з’ясовувати стосунки за віртуальними столами.

Черговий помітний турнір хайролерів в онлайні зібрав 56 учасників, що заплатили бай-ін 5 200 доларів. Про рівень змагань говорить уже той факт, що зі статусом бабл-боя довелося змиритися зірковому Сему Грінвуду, в якого за спиною понад 22 млн доларів кар’єрних виграшів. Він вилетів десятим.

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Дев’ятка фіналістів, утім навіть без Грінвуда вийшла дійсно зірковою: Девід Пітерс, Стів О’Дваєр, Стівен Чідвік, Джастін Бономо, Еліо Фокс, Тімоті Адамс …

Саме двоє останніх розіграли між собою титул у хедз-апі. А найкращим з найкращих в підсумку став Тімоті Адамс. Канадець, який входить до топ-20 найуспішніших турнірних гравців у історії, поповнив власний банкрол ще на майже 80 тисяч доларів. Еліо Фокс за друге місце отримав 67 тисяч.