За последние годы "браслетное молчание" на WSOP прервали сразу несколько сильнейших игроков мира. Джейсон Кун, Дэн Смит и Алекс Фоксен входят в топ-20 самых прибыльных покеристов, но долгое время не могли заполучить желанный трофей.

Читайте также Универсальный солдат украинского покера: Сергей Попович оформил рекордные призовые на WSOP

В этом году "безбраслетный клуб" покинул ещё один известный профессионал Айзек Хэкстон. Портал PokerNews составил список других выдающихся игроков, которым пока не удалось выиграть самую престижную награду в покере.

Сет Дэвис (21 193 154 доллара призовых)

Сет Дэвис не пропускает ни одного хайроллерского события в пределах США. За всю карьеру он выиграл более 20 000 000 долларов призовых. На Мировой серии покера американец давно ведёт охоту за браслетом.

Американский покерист Сет Дэвис / Фото PokerNews

В прошлом году Дэвис занял 4 место в Super High Roller с бай-ином 250 000 долларов. А уже этим летом финишировал пятым в событии за 50 000 долларов. В активе Сета Дэвиса есть титулы WPT и EPT, но по-прежнему нет золотого браслета WSOP.

Шеннон Шорр (11 207 132 доллара призовых)

Шеннон Шорр является успешным покеристом, но при этом не многие слышали об этом игроке. Каждый год он активно штурмует Мировую серию покера. Дважды браслет ускользал от американца в хедз-апах. Также в активе Шорра есть 3 место на WSOP.

Шеннон Шорр на SHRP Showdown / Фото worldpokertour.com

Шеннон стабильно показывает высокие результаты, благодаря чему в живых турнирах выиграл более 11 000 000 долларов. Он был чемпионом на US Poker Open-2022, выиграл в этом году WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown. Победа на Мировой серии покера остаётся главной целью в карьере 38-летнего игрока.

Крис Брюэр (10 080 294 доллара призовых)

Всего за 8 лет в покере Крис Брюэр заработал более 10 000 000 долларов. Американский хайроллер неоднократно оказывался в призах Мировой серии покера и был реальным претендентом на браслет. Пока что лучшим результатом Брюэра на WSOP остаётся 5 место на прошлогодней серии в турнире за 50 000 долларов Poker Players Championship 6-Handed.

Крис Брюэр / Фото triton-series.com

Мария Хо (4 512 365 долларов призовых)

Представительница женской версии Зала слава покера до сих пор остаётся без браслета WSOP. Мария Хо каждый год приезжает на Мировую серию покера. На её счету более 70 ITM, но при этом ни разу она не выигрывала титул. Лучший момент упустила ещё в 2011 году, когда в турнире за 5 000 долларов заняла 2 место.

Никлас Астедт (2 095 690 долларов призовых)

Легенда шведского покера Никлас Астедт в этом году будет претендовать на свой первый титул. "Lena900" активно охотится за браслетами в онлайне. Там он всегда среди фаворитов, но в этот раз ожидается появление Астедта и на живой серии, что повышает его шансы завоевать престижный трофей.