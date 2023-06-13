За останні роки "браслетне мовчання" на WSOP перервали одразу кілька сильних покеристів. Джейсон Кун, Ден Сміт та Алекс Фоксен входять до 20-ки найприбутковіших гравців світу, але довгий час не могли отримати бажаний трофей.

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Цього року "безбраслетний клуб" залишив ще один відомий професіонал Айзек Хекстон. Портал PokerNews склав список інших видатних гравців, яким поки що не вдалося виграти найпрестижнішу покерну нагороду.

Сет Девіс (21 193 154 долари призових)

Сет Девіс не пропускає хайролерських турнірів на території США. За свою кар'єру він виграв понад 20 000 000 доларів призових. На Світовій серії покеру американець давно полює за браслетом.

Американський покерист Сет Девіс / Фото PokerNews

Торік Девіс посів 4 місце у Super High Roller із бай-іном 250 000 доларів. А вже цього літа фінішував п'ятим у турнірі за 50 000 доларів. В активі Сета Девіса є титули WPT та EPT, але, як і раніше, немає золотого браслета WSOP.

Шеннон Шорр (11 207 132 долари призових)

Шеннон Шорр – успішний покерист, але при цьому за межами США він не такий відомий. Щороку Шеннон відвідує Світову серію покеру. Двічі браслет у нього вислизав із рук у хедз-апі. Також в активі Шорра є 3 місце на WSOP.

Шеннон Шорр на SHRP Showdown / Фото worldpokertour.com

Американець стабільно показує високі результати, завдяки чому виграв у живих турнірах понад 11 000 000 доларів. Він був чемпіоном US Poker Open-2022, цього року перемагав на WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown. Зараз у Лас-Вегасі полює за дебютним браслетом Світової серії покеру.

Кріс Брюер (10 080 294 долари призових)

За 8 років покерної кар'єри Кріс Брюер виграв понад 10 000 000 доларів. Американський хайролер неодноразово претендував на браслет Світової серії покеру. Поки що його найкращий результат на WSOP – це 5 місце турніру Poker Players Championship 6-Handed із бай-іном 50 000 доларів.

Кріс Брюер / Фото triton-series.com

Марія Хо (4 512 365 доларів призових)

Представниця жіночої версії Залу слава покеру досі залишається без браслета WSOP. Марія Хо щороку відвідує Світову серію покеру в Лас-Вегасі. На її рахунку понад 70 ITM, але при цьому жодного разу вона не вигравала титул. Найкращий момент втратила ще у 2011 році, коли в турнірі за 5 000 доларів посіла 2 місце.

Ніклас Астедт (2 095 690 доларів призових)

Легенда шведського покеру Ніклас Астедт цього року претендуватиме на свій перший титул. "Lena900" активно полює за браслетами в онлайні. Там він завжди серед фаворитів, але цього разу очікується поява Нікласа й на живій серії також, що підвищує його шанси здобути бажаний трофей.