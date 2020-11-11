Похоже победы на трассах Формулы-1 уже даются 6-разовому чемпиону мира Льюису Хэмилтону настолько просто, что он решил искать вызовы в другом виде спорта.

Незадолго до Гран-при Турции, который состоится уже на этой неделе Хэмилтон испытал себя в покере. Конечно, британец чьё состояние оценивается в более 300 миллионов долларов, начал свой путь не с фрироллов. Зато Льюис принял участие в турнире хайроллеров с бай-ином 10 300 долларов, где пришлось противостоять топовым профессионалам.

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Поэтому в какой-то миг Хэмилтон понял, как себя чувствуют его соперники на трассе. Британец оказался за одним столом с настоящими "акулами" покера: Никласом Астедтом, Айзеком Хэкстоном, Артуром Мартиросяном и Тимоти Адамсом. К чести Хэмилтона, он опередил более чем половину из 130 участников соревнований, впрочем добраться до призовой зоны все же не смог.

Поэтому пока Льюис возвращается в Формулу, где у него еще осталось несколько непобитых рекордов. Хотя британец уже и обеспечил себе звание одного из лучших пилотов в истории.

В этом году он побил рекорд легендарного Михаэля Шумахера по количеству побед в гонках (93). Скорее всего в 2020 Хэмилтон еще и сравнится с немцем по количеству чемпионских титулов. Сейчас у Михаэля таких 7, а у Льюиса – 6. Если же 35-летний британец расправится и с этим рекордом, то сможет смело задумываться о полноценной покерной карьере.