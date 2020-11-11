Схоже перемоги на трасах Формули-1 уже даються 6-разовому чемпіону світу Льюїсу Хемілтону настільки просто, що він вирішив шукати виклики у іншому виді спорту.

Незадовго до Гран-прі Туреччини, що відбудеться вже цього тижня Хемілтон випробував себе у покері. Звісно, британець чиї статки оцінюють у понад 300 мільйонів доларів, почав свій шлях не з фріролів. Натомість, Льюїс взяв участь у турнірі хайролерів з бай-іном 10 300 доларів, де довелося протистояти топовим професіоналам.

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Тож в якусь мить Хемілтон зрозумів, як себе почувають його суперники на трасі. Британець опинився за одним столом зі справжніми "акулами" покеру: Нікласом Астедтом, Айзеком Хакстоном, Артуром Мартиросяном та Тімоті Адамсом. До честі Хемілтона, він випередив більш ніж половину зі 130 учасників змагань, утім дістатися до призової зони все ж не зміг.

Відтак поки Льюїс повертається у Формулу, де в нього ще залишилося кілька непобитих рекордів. Хоча британець уже й забезпечив собі звання одного з найкращих пілотів в історії.

Цього року він побив рекорд легендарного Міхаеля Шумахера за кількістю перемог у гонках (93). Найімовірніше у 2020 Хемілтон ще й зрівняється з німцем за кількістю чемпіонських титулів. Наразі у Міхаеля таких 7, а у Льюїса – 6. Якщо ж 35-річний британець розправиться і з цим рекордом, то зможе сміливо задумуватися про повноцінну покерну кар’єру.