Майкл Перски, несмотря на увлечение интеллектуальной игрой, не может считать себя покерным профессионалом. Калифорниец имеет небольшой бизнес, который собственно его кормит. Но недавно хобби начало составлять существенную финансовую конкуренцию профессии Майкла.

Согласитесь, выиграть в покер 400 000 долларов всего за два месяца – поразительный результат для любителя. Для начала Перски занял второе место в турнире World Series of Poker Circuit за 600 долларов, что принесло американцу почти 55 тысяч призовых. Посягнул и на Главное событие WSOPC, и здесь уже на звание вице-чемпиона не согласился. Превратил бай-ин в 1 700 долларов в впечатляющие 175 595 долларов.

Если в покере не в состоянии сбросить карты, никогда не выиграешь. В первом турнире я выбрасывал много приличных рук. Дважды из батона лишился AJ, еще и карманку девяток выбросил. Но я также верю в удачу – без нее турниры не выиграют. В общем-то я простой работяга, который любит жизнь, – рассказывает Майкл Перски.

А еще мужчина очень преданный своему делу, говорит, не пропустил ни одного рабочего дня, несмотря на то, что пришлось вживую играть в покер по несколько часов в сутки. В конце концов свой августовский успех владелец перстня WSOPC повторил уже в октябре. Отправился на офлайн-серию в Линкольн, штат Калифорния, и защитил титул. В этот раз победа в Главном событии "кольцевого" турнира принесла Перски 170 780 долларов.



Майкл Персидский / Фото PokerNews

Успехи Майкла ну очень по душе его жене. Перски, как и обещал, поделился со своей половинкой – отдал 25 000 долларов с первого триумфа. В скором времени женщина получит и второй, такой же транш. Часть подарка миссис Перски, вдохновленная результатами мужчины, инвестирует именно в покер.

Вообще-то моя жена также собирается выиграть Main Event WSOPC. Вот увидите, у нее получится, – уверяет Майкл.