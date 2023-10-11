Майкл Перскі, попри неабияке захоплення інтелектуальною грою, не може вважати себе покерним професіоналом. Каліфорнієць має невеликий бізнес, який власне його і годує. Але віднедавна хобі почало складати суттєву фінансову конкуренцію професії Майкла.

Погодьтесь, виграти в покер 400 000 доларів лише за два місяці – вражаючий результат для аматора. Для початку Перскі посів друге місце в турнірі World Series of Poker Circuit за 600 доларів, що принесло американцеві майже 55 тисяч призових. Зазіхнув і на Головну подію WSOPC, і тут уже на звання віце-чемпіона не погодився. Перетворив бай-ін у 1 700 доларів на вражаючі 175 595 баксів.

Якщо у покері не здатен скинути карти, ніколи не виграєш. В першому турнірі я викидав багато пристойних рук. Двічі з батона позбувся AJ, ще й ручник дев’яток викинув. Але я також вірю в удачу – без неї турніри не виграють. Загалом ж я простий роботяга, який любить життя, – розповідає Майкл Перскі.

А ще чоловік відданий своїй справі, каже, не пропустив жодного робочого дня, попри те, що довелось наживо грати в покер по кілька годин на добу. Зрештою, свій серпневий успіх власник персня WSOPC повторив вже у жовтні. Відправився на офлайн-серію до Лінкольна, штат Каліфорнія, і захистив титул. Цього разу перемога у Головній події "кільцевого" турніру принесла Перскі 170 780 доларів.



Майкл Перскі / Фото PokerNews

Успіхи Майкла ну дуже до душі його дружині. Перскі, як і обіцяв, поділився зі своєю половинкою – віддав 25 000 доларів з першого тріумфу. Незабаром жінка отримає і другий, такий же транш. Частину подарунка місіс Перскі, натхненна результатами чоловіка, інвестує саме в покер.

Взагалі-то, моя дружина також збирається виграти Main Event WSOPC. Ось побачите, у неї вийде, – запевняє Майкл.