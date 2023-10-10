В декабре этого года в Лас-Вегасе пройдет грандиозный покерный ивент. Организаторы Мирового покерного тура WPT выделили 40 000 000 долларов для мастеров хайрола – бай-ин в турнир составляет 10 400 долларов. Впрочем, не всем придется инвестировать в это событие столь большие деньги.

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Даниэль Гилпин, как и еще несколько любителей, успешно одолел сито квалификации и получил билет на турнир, который может изменить его жизнь. Житель Нома на Аляске когда-то занимался золотодобычей. Сейчас мужчина наслаждается заслуженной пенсией и имеет достаточно времени, чтобы совершенствовать свое мастерство в любимой игре.

Я играл в покер в основном здесь, в городе. Помню, как в 2006 году выиграл поездку в Лас-Вегас на три дня с авиабилетом и проживанием в отеле. Сыграл в сателлит за 100 долларов в рамках Ultimate Poker Challenge, пробился в турнир за 650 баксов и занял там 5 место (3 137 призовых). Меня даже по ТВ тогда показывали, – рассказывает Даниэль.

Серьезной мотивацией, признается Гилпин, для него стал успех покерной золушки Криса Манимейкера, который в 2003 году был транслирован по ТВ. Даниэль трезво оценивает свои шансы, понимая, что повторить такую сказку, очевидно, не удастся. Впрочем, сейчас получил уникальную возможность изменить собственную жизнь и вырваться из глуши, где прожил уже несколько десятков лет. Поэтому с нетерпением ждет 12 декабря, когда стартует WPT World Championship. Победитель турнира станет долларовым миллионером.