В 2003 году никому не известный бухгалтер из Нэшвилла Крис Манимейкер стал чемпионом мира по покеру. Уникальность его истории в том, что отобрался он на турнир Main Event WSOP через сателлит за 40 долларов, а выиграл 2 500 000 долларов. Так обычный любитель навсегда изменил не только свою жизнь, но и покерную индустрию.

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В преддверии того, как мир узнал имя нового чемпиона мира, журналисты Ли Джонс и Уилл Томас встретились с Крисом Манимейкером и записали откровенное интервью. Американец рассказал истории, которые ранее никогда не обсуждал публично. Этот разговор вылился в документальный фильм "Манимейкер: 20 лет спустя".

"Манимейкер: 20 лет спустя": смотреть фильм

В фильме легендарный покерист поднял интересные и в то же время откровенные темы. Манимейкер рассказал, что раньше увлекался ставками на спорт, а когда полоса неудач затянулась, то обратил внимание на покер. В начале его отношение к игре тоже было слишком фанатичным – Крис ежедневно играл на рабочем месте в офисе до поздней ночи.