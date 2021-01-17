Более 10 миллионов долларов разыграли покеристы в онлайне, в самом масштабном турнире 2021 года. Чемпион Паулис Плаусинатис побил поле из 6394 входов и положил в карман 1 236 361 долларов.

Главное событие зимней серии, которая обошлась каждому участнику в 1 700 долларов, растянулось на несколько дней. Участникам финального стола дали отдохнуть и настроиться на решающий рывок. Каждый из топ-9 гарантировал себе не менее 123 тысяч, собственно минимальный приз достался израильтянину с ником "BetAddict". Пейджамп в 41 тысячу долларов изрядно порадовал китайца "DaiMing141319", у которого на момент первого вылета оставалось лишь 1,6 ВВ.

Читайте также: Звездный грек заработал пол миллиона долларов за вечер

Сетовать на благосклонность фортуны пришлось и Артему "Amsterq" Простаку. Белорус был чип-лидером, когда в игре оставалось шестеро игроков, но два кулера: проигрыш с QQ – AK и с AA – JJ, заставили Простака довольствоваться выплатой в 291 тысячу. Почти в два с половиной раза больше получил самый звездный представитель финалки. Владелец браслета WSOP Джозеф Чонг сошел с дистанции на третьей позиции – 692 тысячи долларов призовых.

Менее чем через полчаса определился и чемпион. Паулис Плаусинайтис, получив 5-кратное преимущество по размеру стека, дожал турецкого покериста с ником "turkey1". Вице-чемпион положил в карман 923 тысячи долларов, литовец выиграл – 1 236 361. Интересно, что Плаусинайтис продавал доли на этот турнир, впрочем, никто так и не откликнулся на предложение хорошо заработать.