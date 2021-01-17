Більше 10 мільйонів доларів розіграли покеристи в онлайні у найбільш масштабному турнірі 2021 року. Чемпіон Пауліс Плаусінатіс побив поле із 6394 входів і поклав до кишені 1 236 361 доларів.

Головна подія зимової серії, яка обійшлась кожному учаснику у 1 700 доларів, розтягнулась на кілька днів. Учасникам фінального столу дали відпочити і налаштуватись на вирішальний ривок. Кожен із топ-9 гарантував собі щонайменше 123 тисячі, власне мінімальний приз дістався ізраїльтянину із ніком "BetAddict". Пейджамп у 41 тисячу доларів неабияк потішив китайця "DaiMing141319", в якого на момент першого вильоту залишалось лише 1,6 ВВ.

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Нарікати на прихильність фортуни довелось і Артему "Amsterq" Простаку. Білорус був чип-лідером, коли у грі залишалось шестеро гравців, але два кулера: програш із QQ – AK і та із AA – JJ, змусили Простака задовольнятись виплатою у 291 тисячу. Майже у два з половиною рази більше отримав найбільш зірковий представник фіналки. Власник браслета WSOP Джозеф Чонг зійшов із дистанції на третій позиції – 692 тисячі доларів призових.

Менш як через півгодини визначився і чемпіон. Пауліс Плаусінайтіс, отримавши 5-разову перевагу за розміром стеку, дотиснув турецького покериста із ніком "turkey1". Віце-чемпіон поклав до кишені 923 тисячі доларів, литовець виграв – 1 236 361. Цікаво, що Плаусінайтіс перед турніром продавав частки на свій бай-ін, утім ніхто так і не відгукнувся на пропозицію, як виявилось, добряче заробити.