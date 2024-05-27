Звезду Youtube "ограбили" на покерном шоу: впечатляющее видео

Один из самых известных покерных стримеров планеты Лекс Вельдхус надолго запомнит третий эпизод The Big Game on Tour. Сессия стоила покеристу кучу денег.

Лексу Вельдхусу, который собрал одну из самых многочисленных покерных аудиторий в сети Интернет, очевидно, вскоре придется обратиться за финансовой поддержкой к своим зрителям. Нидерландский покерист и стример (138 тысяч подписчиков в Youtube) сильно проигрался на шоу The Big Game on Tour.

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Кто не знает, в этом проекте покеристы-профессионалы вместе с любителями рискуют собственными деньгами в кэш-игре и делают это, конечно, перед объективами камер. Лимиты в Big Game небольшие, если если сравнивать, скажем, с шоу High Stakes Poker, – всего 100/200 долларов за блайнды. Но и здесь в одной раздаче можно проиграть впечатляющую сумму, спросите у главного неудачника третьего эпизода.

Лекс Вельдхус выбрал не лучший момент для розыгрыша K-4s. Алан Китинг с 7-7 попал в топ-сет уже на флопе 2-7-3 и хорошенько подоил оппонента. Фаворит поставил 2 000 долларов в банк 2.9К и получил неожиданный рейз в 9 000 баксов от Вельдхуса с K-хай. На беду последнего, тьорном пришел король, который подписал Лексу "смертный приговор".



Лекс Вельдхус / Фото Poker.org

За последнюю карту пришлось заплатить еще 19К, а после появления бланкового валета на ривере, Китинг решил получить максимальное велью. Он объявил овербет олл-ин в 175 000 долларов и после непродолжительных раздумий получил оплату. Эта раздача стоила Вельдхусу 132 700 баксов. Но на этом его неудачи не закончились.

Видео с Youtube PokerStars

Впоследствии Китинг отобрал у стримера еще 55.7К, переехав карманных королей Лекса стритом на ривере. Подвели Вельдхуса "ковбои" и в схватке против Дженифер Тилли. Еще одному сету, на этот раз шестерок, бедный нидерландец заплатил 87 100 долларов. В итоге сессию Лекс Вельдхус закончил с самыми большими потерями – проиграл 213 000 баксов.