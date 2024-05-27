Зірку Youtube "пограбували" на покерному шоу: вражаюче відео

Один із найвідоміших покерних стрімерів планети Лекс Вельдхус надовго запам’ятає третій епізод The Big Game on Tour. Сесія коштувала покеристу копиці грошей.

Лексу Вельдхусу, який зібрав одну із найбільш численних покерних аудиторій в мережі Інтернет, вочевидь, незабаром доведеться звернутись за фінансовою підтримкою до своїх глядачів. Нідерландський покерист та стрімер (138 тисяч підписників у Youtube) добряче програвся на шоу The Big Game on Tour.

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Хто не знає, у цьому проекті покеристи-професіонали разом із аматорами ризикують власними грошима у кеш-грі і роблять це, звісно, перед об’єктивами камер. Ліміти у Big Game невеликі, якщо порівнювати, скажімо, із шоу High Stakes Poker, – лише 100/200 доларів за блайнди. Але і тут в одній роздачі можна програти вражаючу суму, запитайте у головного невдахи третього епізоду.

Лекс Вельдхус обрав не найкращий момент для розіграшу K-4s. Алан Кітінг із 7-7 влучив у топ-сет вже на флопі 2-7-3 і добряче подоїв опонента. Фаворит поставив 2 000 доларів у банк 2.9К і отримав несподіваний рейз у 9 000 баксів від Вельдхуса лише із K-хай. На біду останнього, тьорном прийшов король, який підписав Лексу "смертний вирок".



Лекс Вельдхус / Фото Poker.org

За останню карту довелось заплатити ще 19К, а після появи бланкового валета на рівері, Кітінг вирішив отримати максимальне велю. Він оголосив овербет олл-ін у 175 000 доларів і після нетривалих роздумів отримав оплату. Ця роздача коштувала Вельдхусу 132 700 баксів. Але на цьому його невдачі не закінчились.

Відео з Youtube PokerStars

Згодом Кітінг відібрав у стрімера ще 55.7К, переїхавши кишенькових королів Лекса стрітом на рівері. Підвели Вельдхуса "ковбої" і у сутичці проти Дженіфер Тіллі. Ще одному сету, цього разу шісток, бідолашний нідерландець заплатив 87 100 доларів. У підсумку сесію Лекс Вельдхус закінчив із найбільшими втратами – програв 213 000 баксів.