На Европейском этапе Мировой серии покера в чешском Розвадове определился еще один обладатель золотого браслета WSOPE. Двухдневный турнир по Холдему с бай-ином 25 000 евро выиграл основатель серии Triton Пол Фуа.

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За свою карьеру в покере малазийский бизнесмен заработал более 26 000 000 долларов и изменил покерное сообщество благодаря уникальным турнирам для хайроллеров в Азии. Пол Фуа часто играет в покер, побеждая на самых высоких лимитах, но никогда ранее не получал браслет Мировой серии.

Выиграть браслет WSOP – это совсем другое чувство. Я не ожидал, что удастся победить, в турнире участвовало много хороших игроков. Но ближе к концу структура оказалась очень быстрой – это подходит таким игрокам, как я, – заявил Пол Фуа.

Благодаря 63 регистрациям призовой фонд события Platinum High Roller составил около 1 500 000 евро. Во второй день прошли 30 игроков, среди которых оказался действующий чемпион турнира украинец Андрей Любовецкий. В прошлом году киевлянин выиграл свой дебютный браслет WSOP в этом же заведении King's Resort, получив главный приз 518 430 евро.

Андрей Любовецкий на турнире WSOPE / Фото wsop.com

Андрей Любовецкий и в этот раз сохранял неплохие шансы. По итогу первого дня украинский игрок увеличил стартовый стек более чем в 3 раза. Но конкуренция в хайроллерских турнирах всегда очень высокая. Ему пришлось бороться с такими именитыми соперниками, как Даниэль Негреану, Эспен Йорстад, Пол Фуа, Шон Диб, Тони Джи, Даниэль Дворесс и другие.

Украинский игрок сошел с дистанции незадолго до зоны ITM, заняв итоговое 16 место. За финальным столом главным везунчиком оказался 58-летний Пол Фуа. Он забрал золотой браслет WSOPE и почти 500 000 евро. Очередную покерную драму пережил Даниэль Негреану, который после бэд-бита финишировал 4-м.