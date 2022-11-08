Серию браслетных турниров WSOPE в Европе уже традиционно принимает King's Casino в Розвадове. В этом году там разыграют 15 трофеев. Браслет события под №6 по пот-лимитной Омахе завоевал украинец Роман Веренько, заработав при этом 247 288 евро.

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Турнир собрал 223 входа, благодаря чему призовой фонд перевалил за 1 000 000 евро. В финальный день события пробились 52 игрока, среди которых было четверо украинцев – Андрей Любовецкий, Алексей Ковальчук, Олег Шкапенко и Роман Веренько. Зона ITM стартовала с 34 места.

На "баббле" как раз Алексей Ковальчук оставил Фарида Джаттина ни с чем. В итоге Ковальчук с Веренько добрались до финального стола, а Любовецкий и Шкапенко быстро сошли с дистанции, заработав минимальный приз – 8 953 евро.

Алексей Ковальчук / Фото wsop.com

Баббл-боем финального стола стал Шон Диб, также в зоне ITM отметились такие звёздные игроки как Даниэль Дворесс (16 место), Фелипе Рамос (26 место) и Даниэль Негреану (28 место). На топ-6 за финальным столом Веренько и Ковальчук выставились префлоп с AA6s5s против AKQJs. Тузы Романа устояли, он продолжил игру чип-лидером, а Алексей остался с коротким стеком и сразу вылетел. Его приз – 38 756 евро.

Роман Веренько с браслетом WSOPE / Фото wsop.com

Хедз-ап против Омара Хуанга украинец начинал с почти 5-кратным преимуществом по фишкам. Сопернику немного удалось сократить отставание, но браслет от Романа Веренько никуда не делся. Он оформил бест-кэш 247 288 евро и вписал свое имя в историю чемпионов WSOP Europe.