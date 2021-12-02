В Розвадове продолжается престижная покерная серия WSOP Europe. За финальный стол события Platinum High Roller с бай-ином 25 000 евро, где было 72 входа, пробился украинец Андрей Любовецкий. Правда, у него был самый короткий стек – 12 ББ.

Интересно Украинцу не хватило нескольких шагов до завоевания золотого браслета WSOPE

Тем не менее, чемпион мира по матч-покеру в составе сборной Украины устроил настоящий мастер-класс. Уже во второй раздаче Андрей Любовецкий удвоился с А4s против восьмерок Оле Шемиона, а в шестой – выбил из турнира шортстека Томера Пидуна.

На стадии 5-макс украинец выиграл очередную важную раздачу у Джордана Вестморленда, получив чиплидерский стек – 51 ББ. Андрей Любовецкий стремительно мчался к хедз-апу, где встретился с финским игроком Йони Йоухимайненом, который остановился в шаге от браслета WSOP Europe в недавнем турнире серии по Омахе.

Финскому игроку не повезло и в Холдеме. Украинец показал лучшую игру в хедз-апе и заслуженно стал обладателем золотого браслета европейской версии Мировой серии покера.

Я пока не осознал, что произошло. Все 12 лет, что я играю в покер, я преследовал одну цель – выиграть браслет WSOP. Думаю, сегодня я играл в свой лучший покер. Я так счастлив, что не могу найти слов,

– поделился впечатлениями Андрей Любовецкий.

Андрей Любовецкий в компании украинских покеристов / Фото телеграмм PokerUkraineNews

Победа в турнире Platinum High Roller на престижной серии WSOP Europe принесла украинскому чемпиону 518 000 евро.