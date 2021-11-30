С 19 ноября по 8 декабря в Розвадове проходит серия WSOP Europe. За это время, кроме сайд-ивентов, проводится 15 браслетных турниров с общим призовым фондом более 11 500 000 евро.

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Йони Йоухимайнену совсем немного не хватило, чтобы забрать желанный трофей в турнире по Омахе. Среди 184 игроков финн занял 2 место, получив приз 126 000 евро. Йони нашел оправдание своему результату, шутливо написав об этом в твиттере.

Считаю, что футболка была знаком. Первый браслет придется подождать, но все в порядке. Дальше буду играть Холдем за 25 тысяч евро,

– признался Йони Йоухимайнен.

Та самая футболка / Фото Твиттер Йони Йоухимайнена

Цифра на футболке действительно пророческая для финского игрока. Кроме 2 места на турнире по Омахе, до этого Йони Йоухимайнен вылетел 11-м в хайроллерском событии по Холдему.