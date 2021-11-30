З 19 листопада по 8 грудня у Розвадові триває серія WSOP Europe. За цей час, окрім сайд-івентів, проводять 15 браслетних турнірів із загальним призовим фондом понад 11 500 000 євро.

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Йоні Йоухімайнену зовсім трохи не вистачило, щоб завоювати браслет у турнірі з Омахи. З-поміж 184 гравців фін посів 2 місце, отримавши приз 126 000 євро. Після цього він знайшов виправдання своєму результату, жартівливо повідомивши про це у твіттері.

Вважаю, що футболка була знаком. Перший браслет доведеться почекати, але все гаразд. Далі буду грати Холдем за 25 тисяч євро,

– зізнався Йоні Йоухімайнен.

Та сама футболка / Фото Твітер Йоні Йоухімайнена

Цифра на футболці справді є пророчою для фінського гравця. Окрім 2 місця на турнірі з Омахи, до цього Йоні Йоухімайнен вилетів на 11 місці у хайролерській події з Холдему.