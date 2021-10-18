Это долгожданная и в тоже время очень вымученная победа. Хельмут уже трижды оказывался за финальными столами в Вегасе, но все безуспешно. С 4 попытки у Фила получилось.

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В этом году на Мировой серии покера легендарный Фил Хельмут успел прочувствовать всю боль жизни, когда оппоненты переезжали его раз за разом в решающих раздачах за финальным столом. Последнее поражение "Poker Brat" пережил особенно болезненно. Порцию отборной нецензурной брани в прямом эфире оценили даже зрители.

Разъярённый Фил Хельмут: смотрите видео

Но как бы то ни было, Фил Хельмут все равно показывает стабильные результаты. Сначала он занял 6 место, потом 5 и 4, а теперь наконец-то может похвастаться новеньким браслетом в своем твиттер.

Примечательно, что на WSOP Хельмут показывает высокие результаты именно по микс-играм. Победа в турнире по 2-7 Lowball Draw принесла ему около 85 тысяч долларов. И это самый "скромный" в денежном эквиваленте браслет для Фила. Хельмут стал лучшим из 272 игроков, которые внесли бай-ин 1 500 долларов.

В каждой раздаче я будто бы понимал, какие карты у соперников. Если вы умеете читать игру оппонентов, то сможете делать мувы, которые больше никому не доступны, – заявил Фил Хельмут после победы.

Теперь в активе легендарного игрока – 16 браслетов WSOP, 70 финальных столов и 156 ITM на Мировых сериях покера. Результат, который вряд ли кто-то сможет повторить.