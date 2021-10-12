На WSOP 2021 американець грає практично нон-стоп і не перебирає дисциплінами. Потрапивши у призи в турнірах із H.O.R.S.E, Dealer’s Choice та Омахи Хай-Лоу, Хельмут запалював і в івенті із 7-карточного Стада.

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Ризикнути 10 000 доларів відважилось 62 гравці, з них лише 10 завершили виступ не з порожніми руками. Справжньою окрасою турніру став фінальний стіл, де зібрались 4 власники браслетів WSOP і представник "Зали слави покеру" Джек МакКлелланд.

Для відомого турнірного директора виступ завершився на п’ятому місці – 40 284 доларів призових. Слідом за МакКлелландом суперники проводжали Філа Хельмута – 54 730 доларів. Тим не менш, Poker Brat демонструє чи не найкращі результати на цьогорічному WSOP серед покерного бомонду. В активі Хельмута уже 4 ITM і 3 фінальних стола.



Чемпіон турніру Ентоні Зінно / фото PokerNews

Ентоні Зінно, натомість, уже на першій своїй фіналці на цьогорічному WSOP оформив титул. Американець поклав до кишені 182 872 доларів призових і приміряв свій третій золотий браслет Світової серії.