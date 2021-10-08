"Poker Brat" був близьким до чергового трофею на турнірах WSOP в івенті з Омахи Хай-Лоу за 10 000 доларів. Утім, короткий стек за фінальним столом змусив Хельмута задовольнитись лише п’ятим місцем – 80 894 доларів призових.

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А от головний приз цього турніру – 317K доларів, як і золотий браслет WSOP, забрав ще один професіонал Арі Енгель. Канадський покерист тепер має що почепити на обидві руки. В 2019 році Енгель виграв браслет за підсумками турніру з безлімітного Холдему. Арі Енгель / фото PokerNews

Престижного титулу, як би це дивно не звучало, досі не було в колекції Джейсона Куна, покериста, який перебуває на 9-й сходинці в "All Time Money List". Власник майже 33 мільйонів доларів призових закрив суттєву прогалину в битві один-на-один серед хайролерів. Джейсон Кун / фото PokerNews

Участь в івенті WSOP за 25 тисяч доларів змогли собі дозволити лише 57 багатіїв, але шлях до титулу виявився непростим. Джейсону Куну довелось виграти 6 поспіль хедз-апів без права на помилку. А вирішальна дуель проти угорця Габора Сабо змусила американця пітніти три з половиною години. Але воно було того варте – перший браслет Світової серії для Джейсона Куна і майже 244 тисяч доларів призових.