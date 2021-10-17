Украинского регуляра смело можно считать одним из лучших игроков планеты. В 2020 году Андрей Держпильский вышел за финальный стол браслетного турнира WSOP Online и занял 5 место. Через год украинец наконец-то получил желаемый трофей, выиграв при этом более 150 000 долларов.

Интересно Хакеры рассказали, сколько зарабатывают покерные стримеры

Андрей Держпильский снова удивил покерное сообщество стабильными результатами. На этот раз украинец вышел за финальный стол сразу в 2 турнирах за 1 день. Сначала на событии Bounty King с бай-ином 315 долларов он занял 4 место и добавил в свой банкролл 3 500 долларов.

Полностью переключившись на турнир High Rollers Main Event с бай-ином 1 050 долларов, Андрей Держпильский успешно справился с оппонентами за финальным столом, выиграв при этом 33 000 долларов.

Также стоит отметить результаты других украинских игроков. "Fon Maxi" в эти дни стал победителем события Bonus Bounty (приз - 4 778 долларов) "WhatARun" за 2 место в турнире Bounty Hunters Special получил 3 807 долларов, Андрей Новак выиграл 5 045 долларов, попав в топ-3 турнира Bounty Warmup.