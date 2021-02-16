Дойл Брансон, несмотря на почтенный возраст, а знаменитому покерному дедушке вскоре 88, не чурается сидеть в соцсетях. Наибольшая активность владельца 10 браслетов WSOP отслеживается в Twitter, где у американца немало недругов из-за его политической позиции.

Дойл Брансон активно поддерживает экс-президента США Дональда Трампа, чего не скрывает в своих публикациях. Единомышленников, прежде всего среди представителей новой генерации покеристов, у легенды, что логично, немного. Поэтому сообщения Брансона больше похожи на монологи, или же провоцируют не слишком приятные дискуссии.

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Следовательно, Texas Dolly планирует покинуть это неблагодарное дело, тем более, что и о покере американец пишет все реже. После того, как завершил карьеру игрока, ветеран вроде бы не в теме. Почти 400 тысяч фолловеров Дойла Брансона в Twitter, следовательно, обречены быть свидетелями семейного подряда звезды. Американец все чаще постит фотографии блюд из итальянского ресторана своего сына Тодда Брансона.