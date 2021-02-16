Дойл Брансон, попри поважний вік, а знаменитому покерному дідусю незабаром 88, не цурається сидіти в соцмережах. Найбільша активність власника 10 браслетів WSOP відстежується у Twitter, де у американця чимало недругів через його політичну позицію.

Дойл Брансон активно підтримує екс-президента США Дональда Трампа, чого не приховує у своїх публікаціях. Однодумців, насамперед серед представників нової генерації покеристів, у легенди, що логічно, небагато. Відтак дописи Брансона більше схожі на монологи, або ж провокують не надто приємні дискусії.

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Відтак, Texas Dolly планує покинути цю невдячну справу, тим паче, що і про покер американець пише дедалі рідше. Після того як завершив кар’єру гравця, ветеран начебто не в темі. Майже 400 тисяч фоловерів Дойла Брансона у Twitter, відтак, приречені бути свідками сімейного підряду зірки. Американець дедалі частіше постить світлини страв із італійського ресторану свого сина Тодда Брансона.