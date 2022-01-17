Организаторы Global Poker Awards раздадут награды в 20 номинациях. Самый главный интригой остается судьба статуэтки "игрока года".

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Традиционные фавориты

Многие представители покерного бума все еще остаются на слуху, появляюсь на WSOP и других крупных турнирах. Поэтому неудивительно, что в списках претендентов на "покерный Оскар" есть такие имена, как Даниэль Негреану, Фил Хельмут и Майк Матусов. В течение прошлого года все они активно играли, общались с комьюнити и не собираются завязывать с покером.

Майк Матусов (слева) поздравляет Фила Хельмута / Фото PokerNews

Видеоблоги Негреану о WSOP получили восторженные отзывы среди зрителей. Его работа дарит поклонникам уникальную возможность почувствовать атмосферу Мировой серии покера и даже эмоции за столом во время игры. Матусов не только снимал видеоблоги, но еще и вел подкаст. А Хельмут, кажется, навсегда будет оставаться одной из самых ярких личностей в мире покера.

Молодые и прогрессивные

В 2022 году существует гораздо больше способов потреблять покерный контент, чем в 2002 или 2012 году. Ютуб, твич и другие видео- и потоковые платформы предоставили любителям покера неограниченные возможности. Но чтобы завоевать аудиторию, нужен действительно талант и харизма.

Что касается видеоблогов, то за последние годы приобрели популярность Брэд Оуэн, Эндрю Ним и Райан Депауло.

Эндрю Ним (слева) с Брэдом Оуэном / Фото runitup.com

Отдельно стоит выделить Дага Полка. Это один из самых ярких и одновременно противоречивых представителей профессии. За последнее время основатель Upswing Poker устроил хедз-ап челлендж с Даниэлем Негреану, запустил подкаст и выкупил покер-рум в Техасе. Его также считают одним из фаворитов главной награды Global Poker Awards.

Организаторы "покерного Оскара" объявят имена победителей 18 февраля во время церемонии в Лас-Вегасе.