Игрока "kokalate" часто можно встретить в ведущем отечественном руме PokerMatch, где за все время он выиграл более миллиона гривен. Покерная карьера состоит из взлетов и падений, но часто бывает так, что главная победа может произойти в самый нужный момент.

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В масштабном турнире Winter Series, где участвовало более 20 000 игроков со всего мира, главными счастливчиками стали два украинца. Будущий чемпион Влад "kokalate" рассказал, каким был путь к его главной победе в карьере.

"Сессия началась неплохо, – рассказывает Влад. – Я играл 8 столов, но акцентировал внимание именно на этом турнире. Структура в нем неплохая, мне нравится играть в килополях. Помню, как на пребаббле проиграл большую часть стека, когда с флеш-дро проблефовал 70 ББ в сет".

В стеке осталось 40 ББ и я морально погас. Включил саундтрек Hansa Zimmera, и тут началась лучшая полоса везения за всю мою карьеру,

– рассказал Влад.

Первый день турнира украинский игрок закончил в статусе огромного чип-лидера со стеком 176 ББ. На следующий день скатился в 33 места, но оформил камбек и за финальным столом снова имел лучший стек. На финальной стадии остерегался одного оппонента, который выигрывал престижный WCOOP.

"Когда он вылетел, я выдохнул с облегчением, – вспоминает Влад. В топ-5 была раздача с ним. Я открываюсь с баттона, он на малом блайнде ставит 3-бет. Я с К4s ставлю 4-бет. Он запушил". Дождавшись хедз-апа, "kokalate" встретился с еще одним украинским игроком Никитой "pacanchuvak".

Никита "pacanchuvak" / Фото gipsyteam.ru

До финального стола украинские игроки не пересекались. Хедз-ап длился всего 15 минут. Стек у Никиты был в полтора раза больше. Но его неудачный блеф на 60 ББ изменил ситуацию в противоположную сторону. Затем Влад "kokalate" выиграл несколько крупных банков и оформил топ-1.

Эта победа очень важна. Сейчас болеет моя мама, на ее лечение уходит много денег. Я всегда стараюсь ей помогать. Теперь чувствую себя гораздо увереннее в финансовом плане,

– признался Влад.

Оба финалиста выиграли по 8 724 доллара, но нокаутами Влад "kokalate" получил дополнительно 3 579 долларов. Для обоих украинских игроков – это бест кэш в онлайне.