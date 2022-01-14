В 2013 году Джеральд Леви захотел сделать что-то фундаментальное для мира покера. На изготовление особенной покерной фишки ювелир потратил 2,5 года.

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Его работу оценили по достоинству. Джеральд Леви навсегда вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, как автор самой дорогой фишки в мире.

Это изделие сочетает в себе розовое золото, изумруды, сапфиры, рубины и редкие розовые бриллианты. С двух сторон фишки красуются удачливые цифры 7 и 8. Стоимость коллекционного украшения оценивается в 450 000 долларов, но ее розничная цена значительно ниже – 275 000 долларов.

Самая дорогая покерная фишка в мире / Фото canadapoker.com

Этот талисман "на удачу" пока что никто из знаменитостей себе не приобрел. В случае успеха Джеральд Леви мог бы заняться тиражированием своего особенного изделия.