У 2013 році Джеральд Леві захотів зробити щось фундаментальне для світу покеру. На виготовлення особливої покерної фішки ювелір витратив 2,5 роки.

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Його роботу гідно оцінили. Джеральд Леві назавжди вписав своє ім'я у Книгу рекордів Гіннеса, як автор найдорожчої фішки у світі. Цей виріб поєднує у собі рожеве золото, смарагди, сапфіри, рубіни та рідкісні рожеві діаманти.

З обох боків фішки красуються щасливі цифри 7 та 8. Вартість колекційної прикраси оцінюється у 450 000 доларів, але її роздрібна ціна значно нижча – 275 000 доларів.

Найдорожча покерна фішка у світі / Фото canadapoker.com

Цей талісман "на успіх" поки що ніхто зі знаменитостей не придбав. У разі купівлі товару Джеральд Леві міг би зайнятися тиражуванням свого особливого виробу.